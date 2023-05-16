تقرير المدعى الخاص: لم يكن ينبغى أبدا أن يحقق FBI فى صلة ترامب بروسيا

كتبت ريم عبد الحميد

خلص المدعى الخاص الأمريكى جون دورهام إلى أن مكتب المباحث الفيدرالية FBI لم يكن ينبغى أبدا أن يجرى تحقيقا كاملا فى الصلات بين حملة دونالد ترامب وروسيا خلال انتخابات 2016، وذلك وفقا لتقرير جاء بعد تحقيق استمر لأكثر من 3 سنوات من قبل المدعى الذى عينته إدارة ترامب وصدر أمس، الاثنين.

وبحسب ما ذكرت شبكة سى أن إن، فإن تقرير دورهام الذى جاء فى أكثر من 300 صفحة، ذكر أيضا أن الإف بى أى استخدم معلومات استخباراتية خام ودون أن يتم تحليلها أو تأكيدها لبدء التحقيق فى صلات ترامب وروسيا، لكنه استخدم معيارا مختلفا فى بحث المخاوف المتعلقة بالتدخل المزعوم فى الانتخابات فيما يتعلق بحملة هيلارى كلينتون.

إلا أن المدعى الخاص لم يوصى برغم ذلك بأى اتهامات جديدة ضد أفراد أو أى تغييرات بالجملة تتعلق بالكيفية التى يتعامل بها الإف بى أى مع التحقيقات المشحونة سياسيا، برغم انتقاده الشديد لسلوك الوكالة.

وكتب دورهام يقول أنه بناء على التحقيق الذى أطلق عليها اسم "إعصار تبادل النيران"، والأنشطة الاستخباراتية المرتبطة، فإنه خلص إلى أن وزارة العدل والإف بى أى أخفقا فى اتمام مهمتهما المهمة بالإلتزام تماما بالقانون فيما يتعلق بأحداث وأنشطة محددة ورد ذكرها فى هذا التقرير.

وخلص التقرير إلى أنه على الأقل من جانب بعض الأفراد المعنيين بالأمر بشكل وثيق، كان هناك استعدادا لفتح تحقيق عن ترامب.

وقالت "سى أن إن" إن النتائج التى توصل إليها دورهام بشأن تحقيق الإف بى أى فى حملة ترامب لم يكن ينبغى أن يحدث تتعارض مع تحقيق المفتش العام لوزارة العدل السابق حول تحقيق الإف بى أى روسيا، والذى حدد مشكلات فى التحقيق لكنه خلص فى ديسمبر 2019 إلى أنه كان هناك مبرر كاف لبدء التحقيق.