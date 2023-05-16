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تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل.. ارتفاع يعقبه انخفاض ورياح

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:14 ص
تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل.. ارتفاع يعقبه انخفاض ورياح حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 16 مايو حتى الأحد المقبل 21 مايو 2023، حيث من المتوقع من اليوم الثلاثاء، حتى غد الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء، لتشهد البلاد طقس لطيف فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل على  باقى الأنحاء  .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

الثلاثاء 16 مايو:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 17 مايو :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  على فترات متقطعة.

الخميس 18 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء  وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 19 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 20 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 21 مايو :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


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