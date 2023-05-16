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تعيين عميد لكلية الطب بجامعة الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:58 ص
تعيين عميد لكلية الطب بجامعة الإسكندرية.. اعرف التفاصيل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية، عن صدور قرار بتعيين الدكتور على عبد المحسن عميدا لكلية الطب جامعة الإسكندرية لمدة 3 سنوات من تاريخه، وتقدم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بالتهنئه لصدور القرار متمنيا له بذل الجهد للارتقاء بالكلية.
 
فى سياق آخر، كرم مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور وائل نبيل عبد السلام، نائب رئيس الجامعة الشئون التعليم والطلاب، 19  طالبا من كلية التربية فاقوا العدد المطلوب فى محو أمية المواطنين خلال مشروع تخرجهم بعدد تجاوز الضعف.
 
ومن جانبه أكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية أن جامعة الإسكندرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لمواجهة مشكلة الأمية والقضاء عليها، لافتاً أن الجامعة تشارك فى كافة القوافل الطبية التى تطلقها الدولة للقرى الفقيرة والأكثر احتياجا بفريق من مركز  جامعة الإسكندرية لتعليم الكبار إيماناً منها بدور جامعة الإسكندرية فى ضرورة المشاركة المجتمعية.
 
التهنئة
التهنئة

 


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