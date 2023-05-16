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تعليم الغربية: امتحانات النقل تسير بصورة جيدة ولا شكاوى

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:56 ص
تعليم الغربية: امتحانات النقل تسير بصورة جيدة ولا شكاوى امتحانات - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022 / 2023، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للتعليم العام والفنى، حيث يؤدى الامتحان اليوم الصف الثانى الإعدادى، والأول الثانوى العام، والثالث الإعدادى (نور) والثانى والثالث والرابع الفنى.
 
وأشار وكيل الوزارة إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدى اليوم طلاب الصف الثانى الإعدادى العام مادة العلوم، ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادتى الفيزياء، والتربية المهنية (زراعى -صناعى – إدارة مشروعات)، ويؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادى (نور) مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدى طلاب الصف الثانى والثالث الصناعى، والثانى والرابع التجارى والفندقى، والثانى الزراعى، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفنى.
 
وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.
 
 

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2023

موعد امتحانات الترم الثانى 2023 للصف الرابع الابتدائى

جدول امتحانات الترم الثانى 2023

جدول امتحانات الترم الثانى 2023 للصف الرابع الابتدائى

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائى الترم الثانى 2023

موعد امتحانات الترم الثانى 2023 للصف الثالث الاعدادى

موعد امتحانات الترم الثانى 2023 الابتدائى

موعد امتحانات الترم الثانى 2023 للصف الثانى الاعدادى

موعد امتحانات الترم الثانى 2023 الصف الأول الثانوى

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادى الترم الثانى 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى 2023

جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى 2023



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