تعليم الغربية: امتحانات النقل تسير بصورة جيدة ولا شكاوى

الغربية مصطفى عادل

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022 / 2023، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للتعليم العام والفنى، حيث يؤدى الامتحان اليوم الصف الثانى الإعدادى، والأول الثانوى العام، والثالث الإعدادى (نور) والثانى والثالث والرابع الفنى.

وأشار وكيل الوزارة إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدى اليوم طلاب الصف الثانى الإعدادى العام مادة العلوم، ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادتى الفيزياء، والتربية المهنية (زراعى -صناعى – إدارة مشروعات)، ويؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادى (نور) مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدى طلاب الصف الثانى والثالث الصناعى، والثانى والرابع التجارى والفندقى، والثانى الزراعى، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفنى.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.