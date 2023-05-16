تعرف على أنواع حماية الشواطئ فى 6 معلومات

مشروعات حماية الشواطئ تعد من المشروعات ذات التكلفة العالية، إلا أن تأثيرها "هام جدا" على الاستثمار وحماية المشروعات القومية القائمة فى المناطق التى تهددها مخاطر التغيرات المناخية، فى ظل التوقعات بأن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمعدل 86 سم بحلول 2100 على أقصى تقدير وفقا للدراسات العلمية.

وتنفذ وزارة الرى ممثلة فى هيئة حماية الشواطىء العديد من المشروعات القومية الحيوية التى تغطى سواحل البحر المتوسط ،وذلك فى إطار خطة الدولة لحماية الشواطئ المصرية من اخطار تأثيرات التغيرات المناخية.

وتنفذ وزارة الرى أنواع متعددة لحماية الشواطىء نتعرف عليها فى التقرير التالى:



1- حواجز الأمواج و تكون موازية لخط الشاطىء و داخل البحر وهى إما ظاهرة أو غاطسة.