تعرف على أسباب آلام الركبة أثناء الجرى

كتبت إيناس البنا

يعانى الكثير من العدائين من آلام الركبة أثناء الجرى أو بعده، وتكون حول غطاء الركبة أو خلفه، ما يمكن أن يقيد الحركة، ولهذا السبب من المهم فهم أسبابها لتحديد خطة العلاج.

الأسباب الشائعة لألم الركبة أثناء الجرى

بعض الأسباب الشائعة لألم الركبة أثناء الجرى وفقا لموقع OnlyMyHealth..

التدريب المفرط

الإصابة

القدم الضعيفة

غطاء الركبة مرتفع جدًا فى مفصل الركبة

عضلات الفخذ الضعيفة

يؤدى التدريب المفرط إلى تآكل العضلات مع مرور الوقت، فى حين أن الإصابات مثل الالتواء أو الإجهاد يمكن أن تسبب الألم، يمكن أن تساهم أشكال الجرى الضعيفة مثل الهبوط بشدة على الكعب فى ألم الركبة، بالإضافة إلى ذلك فإن ارتداء أحذية غير مناسبة أو لا توفر دعمًا كافيًا يمكن أن يؤدى أيضًا إلى بعض الضرر، وأخيرًا يمكن أن تؤدى العضلات الضعيفة حول مفصل الركبة أيضًا إلى زيادة صعوبة امتصاص الصدمات أثناء الجرى، ما يتسبب فى ألم الركبة.

من الأكثر عرضة لألم الركبة أثناء الجرى؟

فيما يلى عوامل الخطر الشائعة لألم الركبة الذى يحدث أثناء الجرى أو بعده..

العدائون الذين لديهم تاريخ من إصابات الركبة

الناس الذين يركضون بشكل سيئ

الأفراد الذين يعانون من نقص فى التكييف، ما يعنى نقص مرونة العضلات أو قوتها

الأشخاص الذين زادوا من عدد الأميال المقطوعة أو شدة الركض بسرعة كبيرة

النساء أكثر عرضة لألم الركبة أثناء الجرى من الرجال بسبب الاختلاف التشريحى

نصائح لإدارة آلام الركبة

إدارة آلام الركبة أثناء الجرى تتضمن الراحة واستخدام كمادات ثلجية لتقليل الالتهاب والألم، يمكن أن تؤدى تمارين الإطالة والتقوية اللطيفة إلى تحسين وظيفة الركبة وتقليل الألم، بالإضافة إلى ذلك فإن ارتداء الأحذية المناسبة، والتقدم التدريجى للركض، والبحث عن استشارة الطبيب إذا استمر الألم يساعد أيضًا، ومن المهم استشارة طبيب أو معالج فيزيائى للحصول على إرشادات حول تمارين وعلاجات محددة لتحقيق نتائج أفضل.