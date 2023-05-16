اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:58 م
أكرم القصاص
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تصدير 38500 طن من خام الكلينكر إلى جمهورية الدومينيكان عبر ميناء شرق بورسعيد

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:45 م
تصدير 38500 طن من خام الكلينكر إلى جمهورية الدومينيكان عبر ميناء شرق بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قال المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه فى إطار رؤية الهيئة فى فتح أسواق خارجية جديدة  لتصدير البضائع عبر الأرصفة الجديدة  لميناء شرق بورسعيد، استقبل الميناء  السفينة SANTA VITORIA القادمة من تركيا  وذلك لشحن 38500  طن من خام الكلينكر إلى جمهورية الدومينيكان، مما يعد دليلاً على نجاح وتشغيل الأرصفة الجديدة بالميناء وفتح اسواق جديدة، وزيادة حركة الصادارات المصرية .
 
 على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة KATHLEEN القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 38 ماسورة لصالح هيئة قناة السويس   .
 
وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن  والتفريغ على الأرصفة .
 
 



 

 


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