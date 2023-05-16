تراجع قيم التداول على السندات بالبورصة إلى 34.9 مليار جنيه خلال شهرين

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالي قيمة التداول على صناديق المؤشرات المدرجة ب البورصة المصرية ، إلى 3.2 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير لعام 2023 مقابل 0.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 1991.4%، وبلغ حجم التداول على السندات 34.9 مليار جنيه مقارنة مع 221.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 84.2%.

ينصح للراغبين في الاستثمار بالبورصة المصرية، دون أن يكون لديهم خبرة في كيفية الاستثمار بسوق المال بشراء وثائق من صناديق المؤشرات (ETFs) وهي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ولكن يتم قيد وتداول الوثائق المكونة لهذه الصناديق في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات مختلفة وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.

وتتكون صناديق المؤشرات من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، فهي مصممة كصناديق الاستثمار المفتوحة لتوفير تكاليف أقل للدخول في البورصة، ولكن بخلاف صناديق الاستثمار المفتوحة فيمكن تداول صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول.

وتتميز صناديق المؤشرات بأن تكلفة إدارتها تكون أقل من تكلفة إدارة صناديق الاستثمار العادية، لذلك فإن الاستثمار في صناديق المؤشرات (ETFs) ، يساعد في الحصول على الأرباح (أو الخسائر) لسلة من الأوراق المالية دون تحمل تكاليف شراء كل ورقة مالية على حدة، كما تتميز بإمكانية متابعة أسعارها وتداولها لحظياً في أي وقت خلال جلسة التداول اليومية للبورصة.