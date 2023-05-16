تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم خلالهم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 984 شاحنة و401 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 420 شاحنة و376 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 564 شاحنة و25 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و386 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين سينا وبريدج، وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى السفينة سينا وايلة وبريدج.

ويستقبل اليوم ميناء بورتوفيق السفينة Jasmine وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1630 راكب بموانئها المختلفة .





