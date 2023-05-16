اليوم السابع
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تحرير 23 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بمركز أبو قرقاص بالمنيا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:29 ص
تحرير 23 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بمركز أبو قرقاص بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا ، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

 

 من جانبه قال تاج جلال ابو سداح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص،إنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبر المنتج أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا متنوعا عبارة عن نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان.

 

وشدد رئيس المركز، على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص.


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