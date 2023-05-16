بركان بوبوكاتيبيل فى المكسيك يسجل انفجارات جديدة والسلطات تحذر

فاطمة شوقى

سجل المركز الوطني للوقاية من الكوارث فى المكسيك نشاط بركانى لبوبوكاتيبيل مع عدة انفجارات جديدة ، وحذرت السلطات المكسيكية من الاقتراب من المناطق المحيطة بالبركان، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

فى الأسابيع الأولى من شهر مايو ، سجل بركان بوبوكاتيبيل سلسلة من الانفجارات التى أثارت الذعر لدى سكان ولاية المكسيك وبويبلا وموريلوس بسبب السقوط المستمر للرماد وطرد المواد المتوهجة.

وسجلت أنظمة مراقبة البركان انفجارًا كبيرا اثار الرعب لدى سكان مناطق بويبلا المحيطة بالبركان، حيث أدت الى ضوضاء على بعد عدة كيلومترات مع طرد مواد متوهجة لمسافات بعيدة، وأوضحت السلطات أنه تم الحفاظ على دائرة نصف قطرها الأمنية 12 كيلومترًا ، على الرغم من نشاط البركان ، لا تزال إشارة الطوارئ في أماريلو المرحلة الثانية.

ودعت السلطات إلى تغطية الأنف والفم بمنديل أو قناع ، وتنظيف العينين والحلق بالماء النقي ، واستخدام نظارات الحماية ، وتجنب العدسات اللاصقة لتقليل تهيج العين وإغلاق النوافذ أو تغطيتها والبقاء مغلقة.

في الوقت نفسه، كررت الوكالة المعتمدة على التنسيق الوطني للحماية المدنية (CNPC) التوصية بعدم الصعود إلى فوهة البركان نظرًا لوجود احتمال حدوث انفجارات ، كما شوهد في عدة مناسبات في الماضي، تشير إلى انبعاث شظايا متوهجة، وفي حالة هطول أمطار غزيرة، ابتعد عن قاع الوديان بسبب خطر تدفق الطين والحطام.