بايدن يلتقى قادة الكونجرس لبحث أزمة سقف الديوان قبل نفاد الأموال من الحكومة

كتبت ريم عبد الحميد

مع نفاد الوقت المتاح أمام التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون، من المقرر أن يلتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة الكونجرس اليوم، الثلاثاء، لإجراء مفاوضات مباشرة فى البيت الأبيض لتجنب التخلف عن سداد الدين والذى يحذر خبراء الاقتصاد من أنه قد يؤدى إلى القضاء على وظائف والتسبب فى ركود.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع فى العاشرة مساء الثلاثاء، ويأتى بعد يوم من تحذير وزيرة الخزانة جانيت يلين مجددا من احتمال نفاد الأموال التي تحتاجها الولايات المتحدة لدفع فواتيره بحلول مطلع الشهر المقبل لو لم يقم الكونجرس برفع سقف الدين أو تعليقه.

ويقول الجمهوريون إنهم يريدون تخفيضا فى الإنفاق الفيدرالي قبل رفع سقف الديون، فى حين أصر بايدن على أن رفع السقف هو مسئولية الكونجرس، وينبغى أن يتم دون شروط لتجنب كارثة اقتصادية، حتى بالرغم من قوله إنه منفتح إزاء إجراء مفاوضات منفصلة بشأن الإنفاق.

وخلال الأيام الماضية، عبر البيت الأبيض عن تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى اتفاق محتمل. لكن رئيس مجلس النواب الجمهورى أعرب الاثنين عن شكوكه. وقال مكارثى: لا أعتقد أننا فى مكان جيد، أعرف هذا.

ورغم ذلك، ظهرت بعض مجالات التسوية المحتملة فى الأيام الأخيرة. فقد قال مكارثى إنه يريد التفاوض على بعض البنود الأساسية فى مشروع قانون لرفع سقف الدين، الذى قام مجلس النواب بتمريره الشهر الماضى. ويشمل هذا وضع سقف للإنفاق، والسماح بتغييرات لمشروعات الطاقة لمجلية، ومتطلبات العمل لشبكة الضمان الاجتماعى مثل طوابع الغذاء واسترداد الأموال غير المنفقة المخصصة لبرامج الإغاثة من كورونا. وقال مكارثى إنه يشعر أن كل هذا سيكون إيجابيا للغاية.

وإلى جانب مكارثى، سيشارك فى الاجتماع مع بايدن كل من السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، والسيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية بالمجلس، والنائب هاكيم جيفريس زعيم الديمقراطيين بالنواب.