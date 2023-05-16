انطلاق البطولة الدولية للتنس بمشاركة 17 دولة في نادي جزيرة الورد بالمنصورة

الدقهلية :محمد الحبشي

تنطلق اليوم الثلاثاء، الأدوار الرئيسية لبطولة جزيرة الورد الدولية للتنس للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، والتي تقام علي ملاعب نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة التابعة لمديرية الشباب والرياضة محافظة الدقهلية، في الفترة من 12 حتى 21 مايو، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 17 دولة على مستوى العالم.

ويشارك في البطولة "مصر - السعودية - اليمن - فلسطين - روسيا - إيطاليا - فرنسا - إسبانيا - هولندا - سويسرا - الصين - سلوفاكيا - الهند - سنغافورا - كندا -بلجيكا - بولندا

وأكد طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد وعضو مجلس الشيوخ، أن البطولة الدولية للتنس من أكبر البطولات من حيث عدد اللاعبين المشاركين من مختلف الدول، مشيرا إلى أن النادي يقوم بتنظيم البطولات الدولية للتنس بصفة مستمرة بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتنس، مشيرًا إلى أن حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز سيكون بحضور وفد الاتحاد برئاسة الكابتن إسماعيل الشافعي.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة ابراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، والكابتن حسام محرم، مدير البطولة، وكابتن وائل الشاذلي نائب مدير البطولة، وكابتن سامح رجب، رئيس حكام منطقة شرق الدلتا للتنس، وذلك لتوفير جميع متطلبات اللاعبين المشاركين بالبطولة.وأوضح الكابتن علي صلاح، الحكم العام للبطولة ان الادوار التمهيدية للبطولة بدأت أيام 12 و13 و14 وأجريت القرعة للأدوار الرئيسية اليوم، وتقام غدًا 22 مباراة وتستمر فعاليات البطولة ومباريات الأدوار النهائية 21 مايو، ويشرف على البطولة 6 حكام من منطقة شرق الدلتا للتنس.