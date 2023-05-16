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بمشاركة 31 دولة...

انطلاق الاجتماع الدولى للطاقة الذرية المصرية والوكالة الدولية بشرم الشيخ

الثلاثاء، 16 مايو 2023 09:49 ص
انطلاق الاجتماع الدولى للطاقة الذرية المصرية والوكالة الدولية بشرم الشيخ الاجتماع الأقليمي الدولي عن التعامل الآمن لمدافن المخلفات المشعة غير المستخدمة
كتبت رحمة رمضان

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تستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماع الأقليمى الدولى عن التعامل الآمن لمدافن المخلفات المشعة غير المستخدمة والذى تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وذلك بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة والدكتور نافعة ريجوجوى ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

و أوضح الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية للمشروعات والبحوث والمنسق الوطنى للاجتماع بأن هذا الاجتماع يشارك فيه 44 مشارك يمثلون 31 دولة من مختلف دول العالم وهو يهدف إلى تسليط الضوء وعرض المعلومات الفنية عن التعامل الآمن لمدافن المخلفات المشعة غير المستخدمة. كما يشمل الاجتماع مناقشة الاعتبارات المختلفة الخاصة بمواقع المدافن الآمنة للمخلفات المشعة غير المستخدمة من ناحية: اختيار الموقع، إجراءات التراخيص المكانية، إدارة مدافن النفايات، التصميم الهندسى، تصميم وحدات التخزين، اعتبارات الأمان النووى، اعتبارات الأمن النووى، اعتبارات التشغيل والتنفيذ، الاعتبارات الاقتصادية.

 

وتشمل الدول المشاركة بالاجتماع البانيا، الأرجنتين، بانجلاديش، البوسنة، كرواتيا، قبرص، مصر، أثيوبيا، جورجيا، غانا، اليونان، اندونسيا، ايران، جاميكا، الأردن، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مونتينجيرو، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، باكستان، ميلدوفا، جنوب أفريقيا، تايلاند، تركيا، تنزانيا، فيتنام، وزيمبابوي.

 

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة إن الاجتماع يشمل عرض بعض تجارب الدول فى تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة المدافن الآمنة للمخلفات المشعة غير المستخدمة وتشمل جنوب أفريقيا، غانا، وكذلك فى أندونسيا. كما أنه يأتى فى اطار التعاون الفنى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودور الهيئة على المستويين الدولى والأقليمى.


الطاقة الذرية

هيئة الطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شرم الشيخ



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