انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بحضور سوريا

بيشوى رمزى

انطلق منذ قليل، اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في مدينة جدة، تمهيدا للقمة العربية المرتقبة الجمعة المقبل.

وتشارك سوريا في الاجتماع لأول مرة بعد غياب 12 عاما، بسبب تجميد عضويتها بالجامعة العربية.

وكان قد وصل وزير الخارجية السورى فيصل المقداد، أمس الإثنين، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى فى مدينة جدة السعودية على رأس وفد من أجل المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية.

وقال وزير الخارجية السورى فيصل المقداد، إن عنوان القمة العربية المقبلة، والتي تقام فى مدينة جدة السعودية، هو العمل العربي المشترك والتطلع إلى المستقبل، معربا عن سعادته بوجوده فى المملكة العربية السعودية.

كما أعرب وزير الخارجية السورى، لدى وصوله إلى مدينة جدة للمشاركة فى الأعمال التحضيرية للقمة العربية، عن تمنياته لهذه القمة كل النجاح، موضحا: "نحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعا".