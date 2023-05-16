انتهاء تطوير طريق الرياح الناصرى نكلا برقاش بمنشأة القناطر.. صور

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة انتهاء أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة طريق الرياح الناصري نكلا برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022-2023.

وأكدت المحافظة مواصلة تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر، ونهو الأعمال لربط مدينة أشمون بالمنوفية، ومدينة أبو غالب بالجيزة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات.

ونوهت إلى مواصلة العمل على إنشاء الكوبري الإقليمي أمام قرية بني سلامة، ومحطة الصرف الصحي بوردان، ومحطة الصرف الصحي بأم دينار، بمعدلات تنفيذ عالية، وذلك بمتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

الجدير بالذكر أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة تضم مشروعات تطوير ورصف قطاعات بأكملها بعدد من الأحياء والمراكز، تخطت نسبة إنجازها 70%، وذلك في ضوء تكليفات الدولة بشأن الإنتهاء من المشروعات المتبقية وإلزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية لتسليمها لرفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين سبل المعيشة.