وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل اعتبار الشفافية بين الدول الحائزة للأسلحة النووية على أنها ذات قيمة كبيرة لتقليل احتمالية سوء الفهم والتقدير وسباق التسلح المكلف.

وبحسب البيان اتخذت الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة العديد من الخطوات لتعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ والاستقرار في المجال النووي، وذلك في ضوء أهمية هذه التدابير بشكل خاص في فترات التوتر الشديد.

ودعت الولايات المتحدة روسيا إلى الامتثال لالتزاماته الملزمة قانونا من خلال العودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة نيو ستارت وجميع تدابير الشفافية والتحقق التي تضمن استقرارها.

وكانت روسيا قد علّقت مشاركتها في معاهدة نيو ستارت فبراير الماضي، ردا على المساعدة التي تقدمها الدول الغربية في حرب أوكرانيا. وقد نددت القوى الغربية كلها بهذا القرار.