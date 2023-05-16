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المشدد 15 سنة لمتهم تعدى على طفل بمركز بنها فى القليوبية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:51 م
المشدد 15 سنة لمتهم تعدى على طفل بمركز بنها فى القليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، والمستشار أحمد محمد السعيد غنيمى، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لشخص لاتهامه بالتعدى علي طفل بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4825 لسنة 2022 جنایات مركز بنها، والمقيدة برقم 1112لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أ م أ"، وشهرته القماش، لأنه بدائرة مركز بنها، بأن قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه الطفل "أ أ ب"، والذي لم يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية، مستغلاً حداثة سنه، حال كونه من المتولين ملاحظته ومن له السلطة عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عرض طفلا وهو المجني عليه سالف الذكر للخطر بأن تسبب في تعرض أخلاقه وصحته للخطر، مرتكبا الجريمة المار بيانها مما هدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 

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