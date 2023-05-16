المشدد 10 سنوات لعامل و2 آخرين لحيازتهما 103 طربة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، بمعاقبة كل من " ح.ر.ه" و" ن.ه.س" و" أ.ع.ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم 200 الف جنيه مما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 12560 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل من " ح.ر.ه" عامل و" ن.ه.س" مشرف نظافة بقرية سياحية بمزاولة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب مراقبتهما عقب استقلالهما سيارة حيث مكان تواجدهم وابصرت القوة المتهمان خلال تواجدهم داخل السيارة توقفت بجانب الطريق، بينما حضر المتهم الثالث " أ.ع.ع" سائق، مستقلا سيارة وتوجة المتهم الأول للثانى واستحصل منه على حافظة بلاستيكية وتحصل منها على عدد 3 طرب حشيش وقدمهم للمتهم الثالث، وانقد المتهم الأول على مبلغا ماليا وقام المتهم الثالث بوضعهم داخل السيارة، فأسرعت القوة لضبطهما وما أن شاهدهم المتهم الثالث لاذا بالفرار فأسرعت القوة بضبط المتهمان الأول والثانى، وبتفتيش كل منهما عثروا بحوزة كل منهما على مبالغ مالية وهاتفين محمولين وبتفتيش السيارة قيادة المتهم الأول عثر بها على حافظة بلاستيكية تحوى على عدد 100 طربة حشيش وبتفتيش السيارة قيادة المتهم الثالث عثر على حافظة بلاستيكية تحوى على عدد 3 طرب حشيش، وبمواجهة المتهمان الاول والثانى، أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، كما اقرا بأن المتهم الثالث أحد عملائهم وحيازته المواد المخدرة للاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.