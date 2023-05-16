القبض على تاجر مواد مخدرة فى كمين قبل ترويجه الفودو بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة، من القبض على مسجل خطر، متهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو ، قبل ترويجها بين عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تردد مسجل خطر بين عدد من الأشخاص متعاطي المواد المخدرة في الهرم، لترويج الحشيش بينهم.

تمكن رجال المباحث من رصد وتتبع تحركات المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازة المخدر لترويجه بين عملائه، والهاتف للتواصل معهم وتسهيل توصيل المخدر لهم، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته.

أرشد المتهم عن عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.