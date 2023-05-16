اليوم السابع
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القبض على المتهمين بإجبار أطفال على التسول فى القاهرة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:16 م
القبض على المتهمين بإجبار أطفال على التسول فى القاهرة جريمة التسول- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما)، وبصحبتهما 5 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

أعمال التسول

جريمة التسول

جرائم استغلال الأحداث



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