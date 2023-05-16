الصحة العالمية تنصح بعدم استخدام المحليات الصناعية للتحكم في الوزن

كتبت أمل علام

أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) مبادئ توجيهية جديدة بشأن المحليات الصناعية (NSS) ، والتي توصي بعدم استخدامها للتحكم في وزن الجسم أو تقليل مخاطر الأمراض غير المعدية (NCDs).

تستند التوصية إلى نتائج مراجعة منهجية للأدلة المتاحة والتي تشير إلى أن استخدام المحليات الصناعية لا يمنح أي فائدة طويلة الأجل في تقليل الدهون في الجسم لدى البالغين أو الأطفال.

وقالت المنظمة فى بيان لها، تشير نتائج المراجعة أيضًا إلى أنه قد تكون هناك تأثيرات غير مرغوب فيها محتملة من الاستخدام طويل الأمد لمحليات الصناعية ، مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، والوفيات عند البالغين.

أكدت المنظمة، أن استبدال السكريات بالمحليات الصناعية لا يساعد في التحكم في الوزن على المدى الطويل، مضيفة، يحتاج الناس إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات ، مثل تناول الطعام الذي يحتوي على السكريات الطبيعية ، مثل الفاكهة ، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة".

وأضافت، أنه ليست هناك عوامل غذائية أساسية وليست لها قيمة غذائية. يجب على الناس التقليل من حلاوة النظام الغذائي تمامًا، بدءًا من الحياة المبكرة لتحسين صحتهم، تنطبق التوصية على جميع الأشخاص باستثناء الأفراد المصابين بداء السكري الموجود مسبقًا وتشمل جميع المحليات الاصطناعية أو الطبيعية أو المعدلة غير المغذية التي لا تُصنف على أنها سكريات موجودة في الأطعمة والمشروبات المصنعة ، أو تُباع بمفردها لتُضاف إلى الأطعمة والمشروبات من قبل المستهلكين. تشمل المحليات الصناعية الشائعة acesulfame K ، و Aspartame ، و Advantame ، و Cyclamates ، و neotame ، والسكرين ، والسكرالوز ، ومشتقات ستيفيا ، وستيفيا.

لا تنطبق التوصية على منتجات العناية الشخصية والنظافة التي تحتوي على المحليات الصناعية، مثل معجون الأسنان ، وكريم البشرة ، والأدوية ، أو على السكريات منخفضة السعرات وكحولات السكر (polyols) ، وهي سكريات أو مشتقات سكر تحتوي على سعرات حرارية وبالتالي لا يتم اعتبارها من المحليات الصناعية.

نظرًا لأن الارتباط الذي لوحظ في الدليل بين المحليات الصناعية ونتائج المرض قد يكون مرتبكًا من خلال الخصائص الأساسية للمشاركين في الدراسة والأنماط المعقدة لاستخدامها، فقد تم تقييم التوصية على أنها مشروطة ، وفقًا لعمليات منظمة الصحة العالمية لتطوير الدلائل الإرشادية.

يشير هذا إلى أن قرارات السياسة المستندة إلى هذه التوصية قد تتطلب مناقشة موضوعية في سياقات قطرية محددة ، مرتبطة على سبيل المثال بمدى الاستهلاك في مختلف الفئات العمرية.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن دليل منظمة الصحة العالمية بشأن المحليات الصناعية هو جزء من مجموعة من الدلائل الإرشادية الحالية والمقبلة حول النظم الغذائية الصحية التي تهدف إلى إنشاء عادات غذائية صحية مدى الحياة، وتحسين جودة النظام الغذائي وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض غير المعدية في جميع أنحاء العالم.