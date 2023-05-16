السكة الحديد تعلن تعديل تركيب بعض القطارات.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس، وخط بشتيل / إيتاى البارود / الإسكندرية والعكس بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جداولهم الحالية

وقالت الهيئة إن ذلك يأتى فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناءاً على تعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وجاءت بيانها كالآتى :

اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 يتم الآتى :

تعديل تركيب قطار 119 إكسبريس ( القاهرة / منوف / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .

وقطار 688 إكسبريس ( الإسكندرية / إيتاى البارود / بشتيل ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .

وقطار 697 ركاب ( بشتيل / وردان ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 يتم الآتى :

تعديل تركيب قطار 661 إكسبريس ( وردان / إيتاى البارود / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .

تعديل تركيب قطار 118 إكسبريس ( الإسكندرية / منوف / القاهرة ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .