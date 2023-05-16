اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تعلن تعديل تركيب بعض القطارات.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:31 م
السكة الحديد تعلن تعديل تركيب بعض القطارات.. اعرف التفاصيل السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس، وخط بشتيل / إيتاى البارود / الإسكندرية والعكس بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جداولهم الحالية 
 
وقالت الهيئة إن ذلك يأتى فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناءاً على تعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر. 
 
وجاءت بيانها كالآتى : 
اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 يتم الآتى : 
 تعديل تركيب قطار 119 إكسبريس ( القاهرة / منوف / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى . 
  وقطار 688 إكسبريس ( الإسكندرية / إيتاى البارود / بشتيل ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى . 
  وقطار 697 ركاب ( بشتيل / وردان ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى . 
 
واعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 يتم الآتى : 
 تعديل تركيب قطار 661 إكسبريس ( وردان / إيتاى البارود / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى . 
تعديل تركيب قطار 118 إكسبريس ( الإسكندرية / منوف / القاهرة ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى . 
 
 
 

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

اخبار مصر

مواعيد القطارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة