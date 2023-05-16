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الرئيس السيسى يتسلم رسالة من نظيره الموريتانى تشيد بدور مصر الرائد على المستويين العربي والأفريقي

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:18 م
الرئيس السيسى يتسلم رسالة من نظيره الموريتانى تشيد بدور مصر الرائد على المستويين العربي والأفريقي خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "محمد سالم ولد مرزوك"، وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة.
 
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزير الموريتاني سلم خلال اللقاء رسالة خطية إلي الرئيس من أخيه رئيس موريتانيا "محمد ولد الغزواني"، تضمنت الإعراب عن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعباً، ولدورها الرائد على المستويين العربي والأفريقي، وتأكيد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والاستفادة من التجربة التنموية المصرية التي شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة الماضية.
 
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