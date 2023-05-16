اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:33 م
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الحماية المدنية تنقذ 9 طالبات علقن داخل أسانسير فى طنطا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:32 م
الحماية المدنية تنقذ 9 طالبات علقن داخل أسانسير فى طنطا الحماية المدنية تنقذ 9 طالبات
الغربية مصطفى عادل

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تمكن رجال الحماية المدنية بالغربية من إنقاذ 9 طالبات علقن داخل أسانسير برج سكني بمدينة طنطا، لعدة ساعات بعد أن توقف الأسانسير في المسافة بين طابقين، بسبب زيادة الحمولة، نتج عنه تعطله الأمر الذي أثار الرعب والفزع بين الفتيات بسبب عدم قدرتهن على الخروج.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوجود طالبات عالقات داخل أسانسير بدائرة قسم ثان طنطا.
 
على الفور هرعت الحماية المدنية، والجهات المعنية، وتبين أن الفتيات علقن داخل الأسانسير بين طابقين بسبب زيادة الحمولة، ونجح رجال الإنقاذ في إخراج الفتيات من داخل الأسانسير، وتم استدعاء سيارات إسعاف لنقلهن للمستشفي لعمل الإسعافات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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انقاذ فتيات داخل اسانسير بطنطا



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