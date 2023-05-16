اليوم السابع
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الحكومة تنفى انتشار بطيخ مسرطن بمختلف أسواق الجمهورية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:57 ص
الحكومة تنفى انتشار بطيخ مسرطن بمختلف أسواق الجمهورية شادر بطيخ - ارشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

 

 

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البطيخ المسرطن

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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