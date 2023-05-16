الجزائر والبرتغال تؤكدان إرادتهما في تعزيز التعاون المشترك

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أكدت الجزائر والبرتغال إرادتهما لتعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات التي تشكل فرصا للشراكة و التعاون بين البلدين ومؤسساتهما، لاسيما تلك المتعلقة بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الطاقات المتجددة والصناعات الدوائية.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني (الدوائي) الجزائري، علي عون، بالجزائر العاصمة، لوزير الاقتصاد البرتغالي، أنطونيو كوستا سيلفا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر للمشاركة في افتتاح الدورة السادسة لفريق العمل المشترك للتعاون الاقتصادي الجزائري- البرتغالي.



وأوضحت وزارة الصناعة الجزائرية، في بيان، أن اللقاء تمحور حول واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية وآفاق وسبل تطويرها وتعزيزها لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين.



وبحسب البيان، ناقش الوزيران الجزائري والبرتغالي أبرز الضمانات والتحفيزات والمزايا الجديدة التي يمنحها قانون الاستثمار الجزائري للمستثمرين الأجانب والذي سيسمح بتعزيز الديناميكية والحركية الاقتصادية بين البلدين.