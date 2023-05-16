الجريدة الرسمية تنشر قرار تخصيص 6 سيارات لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نشرت الجريدة الرسمية ، قرارا صادر عن وزارة الداخلية بشأن تخصيص 6 سيارات محكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المواد المخدرة.

كانت الداخلية نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الهيدرو مخبأة داخل سيارة نقل، حيث تقدر قيمتها المالية بحوالى 7,5 مليون جنيه بالإسماعيلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية إعتزام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة شمال سيناء) نقل وتهريب كميات من مخدر الهيدرو من شرق القناة إلى غربها داخل مخبأ سرى بسيارة نقل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وعُثر بحوزته على (175 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام "مخبأة داخل مخزن سرى بسقف السيارة)، وكذا (مبلغ مالى – هاتف محمول)، بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وأقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة لحساب أحد الأشخاص "جار استهدافه وضبطه"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (7,500,000) مليون جنيه تقريباً.