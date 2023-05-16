الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بزيادة المعاشات بنسبة 15% الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:57 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 187 لسنة 2023 بزيادة المعاشات اعتبار من الأول من إبريل 2023 بنسبة 15٪. السيسي الرئيس السيسي المعاشات صرف زيادة المعاشات الجريدة الرسمية عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من نظيره الجنوب أفريقى لبحث مستجدات عدد من القضايا الدولية الإثنين، 15 مايو 2023 10:57 م الرئيس السيسي يتابع الاستثمارات المتنامية لـ"سكاتك" فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بمصر.. رئيس الشركة: ملتزمون بتوسيع الاستثمارات الفترة المقبلة فى ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتية الإثنين، 15 مايو 2023 03:35 م الرئيس السيسي يشيد بالتعاون مع النرويج فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر الإثنين، 15 مايو 2023 03:27 م الرئيس السيسي يتابع الاستثمارات المتنامية لشركة سكاتك بمشروعات الطاقة الجديدة الإثنين، 15 مايو 2023 03:26 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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