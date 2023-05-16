التموين: نتوقع انخفاض أسعار الذهب مرة أخرى مع زيادة المعروض

كتب مدحت وهبة

أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، والذي بدأ تطبيقه ويستمر لمدة 6 أشهر ساهم فى تراجع أسعار الذهب بشكل كبير، حيث تراجع سعر الجرام لأكثر من 400 جنيه وأصبح سعر الذهب في الأسواق المحلية يقارب السعر العالمي الذى قد ينخفض عن السعر المحلى بقيمة حوالى 100 جنيه فقط عن كل جرام بعدما كان يزيد سعر الذهب في مصر عن السعر العالمي بنحو 600 و700 جنيه للجرام، لافتا إلى أنه مع استمرار زيادة المعروض من المعدن الثمين سيتراجع أسعار الذهب مرة أخرى ويستمر فى حدوث توازن في الأسواق.

وأضاف ناجى فرج في تصريحات لـ "اليوم السابع" أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فإن من حق القادمين من الخارج اصطحاب الذهب بدون دفع رسوم جمركية باستثناء دفع رسوم القيمة المضافة فقط في الجمارك، والتي تتراوح من 6.5 جنيه وحتى 9 جنيهات عن كل جرام ذهب وفقا لنوع العيار، حيث تبلغ قيمة القيمة المضافة على عيار 21 بـ6.5 جنيه، وعيار 18 بـ8.5 جنيه ونصف وعيار 24 بـ 9 جنيهات.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، مع عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.