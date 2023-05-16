الإعدام لـ 3 أشخاص والمشدد 10 سنوات لآخر لقتلهم مواطن بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

حكمت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانيً بمعاقبة 3 أشخاص بالإعدام شنقًا غيابيًا، والسجن المشدد للرابع، لإدانتهم بقتل شخص والشروع في قتل إثنين آخرين واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وذلك في وقائع القضية رقم 26667 لسنة 2021 جنايات طامية المقيدة برقم 1912 لسنة 2021 كلي الفيوم، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهم وبين المجني عليهم.

وضمت قائمة المتهمين في جريمة القتل والشروع في القتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم محبوسين وآخرين هاربين وهم: أحمد م ب "هارب" وتيسير م ب، 21 سنة، "محبوس" وأحمد ق م "هارب" ومحمد أ م "هارب" وأيمن م ب، 49 سنة "محبوس".

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 13 أبريل 2021 بدائرة مركز طامية، حينما قام المتهمون من الأول حتى الرابع بقتل المجني عليه رمضان أحمد عبد الرازق، عمدًا بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته، مُحدثًا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، قاصدًا من ذلك قتله ، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزره على النحو المبين للتحقيقات.

واقترنت بجناية القتل جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان شرع المتهمون في قتل المجني عليهما كل من عمر عبد التواب كيلاني، وعماد حمدي إسماعيل، عمدًا بأن أطلق المتهم أول صوب المجني عليه الأول عيارًا ناريًا من سلاح ناري طبنجة كان بحوزته، بينما تعدى المتهم الثاني بسلاحًا أبيضًا "سنجة" على المجني عليه الثاني، مُحدثين إصابتهما الواردة في تقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتله للهرب من مسرح الجريمة، إلا أنّه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، بالإتفاق مع المتهم الخامس، للشد من آذره على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة إتهامات متعددة للمتهمين تمثلت في أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين من الثاني حتى الرابع بواستطه بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا طبنجة.وأحرز المتهم الأول وحاز المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطته بغير ترخيص ذخائر استعملها على السلاح الناري محل الوصف السابق.

كما ارتبطت تلك الجنايات بجنح قيام المتهمين من الأول حتى الرابع باستعراض القوة، ولوحوا بالعنف ضد المجني عليمها عماد حمدي ونادية علي، وكان ذلك بقصد ترويعهما وفرض السطوة عليهما وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهما وتعريض أمنهما وسلامتهما للخطر، وكذلك بالتحريض والاتفاق مع المتهم الخامس.و اتلفوا عمدًا مالًا ثابتًا لا يمتلكوه مملوك للمجني عليه عماد حمدي إسماعيل وجعلوه غير صالح للاستعمال، وترتب على ذلك ضررًا ماليًا قيمته تجاوزت ال50 جنيهًا

وكان ذلك بالتحريض والاتفاق مع المتهم الخامس، وذلك على النحو المبين بالأوراق كماالمتهمون من الثاني حتى الرابع أحرزوا أسلحة بيضاء "سنج" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفي، وتم إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها السابق .