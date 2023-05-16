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اعرف خطوات الإجابة عن البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل صحيح

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:55 م
اعرف خطوات الإجابة عن البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل صحيح بابل شيت الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات الإجابة عن البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة 2023، كالتالى:

- يتم الإجابة عن الأسئلة الاختيارية فى كراسة البابل شيت.

- كل سؤال توفر له الوزارة 4 إجابات.

- اختيار إجابة واحدة فقط عن كل سؤال ولا يتم اختيار اجابتين لتجنب الحرمان من درجة السؤال.

- لا يتم الإجابة فى كراسة الأسئلة بل فى البابل شيت وكراسة الإجابة المخصصة للأسئلة المقالية.

- الإجابة عن الأسئلة المقالية كل خطوة يحصل فيها الطالب على درجة إذا كانت صحيحة.

- يجب كتابة البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح وتشمل الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وغيرها من البيانات التى تشمل 7 خانات.

- يجب قرأة الأسئلة جيدا من كراسة الأسئلة ثم اختيار الإجابة الصحيحة فى ورقة البابل شيت.

- يجب تظليل الإجابة الصحيحة فى كراسة البابل شيت بشكل واضح مع استخدام القلم الأزرق.

- الابتعاد عن التشطيب فى كراسة البابل شيت واختيار أكثر من إجابة فى السؤال الواحد.

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية التأكيد على كافة الخطوات والاجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوي إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة.

 

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه في إطار اجراءات التصحيح الالكتروني لأسئلة الاختيار من متعدد، لن يعتد أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا البيان التوضيحي يأتي في إطار حرص الوزارة على اتباع أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

 

وتابع المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تعلن الوزارة قريبا، عبر فيديو توضيحي، عن كافة الخطوات المتعلقة بكتابة البيانات على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية. التأكد من ترتيب الأسئلة فى كراسة الأسئلة وقرينها فى ورقة البابل شيت لاختيار الإجابة الصحيحة.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

إجابات البابل شيت

خطوات التعامل مع البابل شيت



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