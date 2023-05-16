اعترافات لصوص الدراجات النارية بالشروق: نفذنا 6 وقائع بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدرجات النارية بمنطقة الشروق، اعترفا بارتكابهما عدد (6) وقائع سرقة أخرى بأسلوب توصيل الأسلاك.

وأقرا بتصرفهما فى الدراجات المُستولى عليها بالبيع لدى عميلهما (سيء النية- مقيم بمحافظة القليوبية)، تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات المُستولى عليهـــا، باستدعاء المجنى عليهـــــم تعرفوا على المسروقات وتهموهما بالسرقة.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية الخاصة به حال تركها أمام العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ( شخصين "لهما معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح ناري - طلقة لذات العيـــار)، بمواجهتهمـا اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع، وبمناقشتهمـــا اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب.