استبدال عقوبة سجن عاطل بالإيداع بمصحة للعلاج من المخدرات ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لمدة عام علي عاطل يتعاطي المخدرات، واستبدال العقوبة بالإيداع بمصحة للعلاج من المخدرات.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعه إلى يوم 17 من شهر أكتوبر عام 2022 بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها " إ. م. إ. و" - عاطل، حيث أحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد طبيب بمستشفى السلام، بأنه بسحب عينه بول من المتهم لتحليلها وردت نتيجة التحليل إيجابية لجوهر الحشيش المخدر، وثبت من تقرير مستشفى السلام ببورسعيد والخاص بالمتهم، أن عينة البول الخاصه به وردت نتيجة تحليلها إيجابية لجوهر الحشيش المخدر، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم، بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيها عما أسند اليه، وأمرت بإيداع المحكوم عليه إحدى دور علاج الإدمان المختصة لمدة العقوبة المقضي بها، وإيقاف عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.