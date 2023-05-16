وقال شهود عيان من المخيم "إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الفخذ وجرى نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع وجرى علاجهم ميدانيا، لدى التصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات.

ودعت مساجد المخيم، للتصدي لقوات الاحتلال، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة اللدعة.

وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم "عقبة جبر" بشكل شبه يومي منذ نحو شهرين، وتنتشر الحواجز العسكرية بكثافة شديدة في المحافطة التي عرفت يوما بهدوئها النسبي مقارنة بمناطق أخرى كثيرة في الضفة الغربية.