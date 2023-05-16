اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 09:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة محملة بالرمال على طريق "الإسماعيلية - السويس"

الثلاثاء، 16 مايو 2023 09:05 م
إصابة شخصين فى انقلاب سيارة محملة بالرمال على طريق "الإسماعيلية - السويس" انقلاب سيارة محملة بالرمال
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب سيارة محملة بالرمال، على طريق "الإسماعيلية- السويس الصحراوي"، ما تسبب فى إيقاف حركة المرور جزئياً بسبب انتشار الرمال على الطريق، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.
 
وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل قرب منطقة كوبرى سيناء على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة سائق السيارة ومرافق له، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.
 
وقالت المصادر الطبية، إن المصابين في حالة مستقرة ومصابين بكدمات وجروح سطحية وتم إجراء الطوارئ اللازمة لهما فيما يتم إجراء الإشعات اللازمة لهما للتأكد من عدم وجود نزيف داخلى.
 
ودفعت الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية بمعدات من مركز مدينة الإسماعيلية تشمل عدد من اللوادر والسيارات لرفع الرمال من نهر الطريق وإعادة الحركة المرورية.
 
وقال شهود عيان إن السيارة تعرضت للانقلاب جراء انفجار الإطار الأمامي لها واختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما تسبب في انسكاب حمولة الرمال من السيارة.
 
إنقلاب سيارة محملة بالرمال (1)
إنقلاب سيارة محملة بالرمال

إنقلاب سيارة محملة بالرمال (2)
انقلاب سيارة محملة بالرمال

 


الاسماعيلية

طريق الاسماعيلية السويس

انقلاب سيارة رمال

المجمع الطبى

امن الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:30 م

مالكو تسلا يقاضون الشركة بسبب تحديث البرنامج وخفضه لاستيعاب بطارية السيارة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:00 م

المستشار محمود فوزى في جلسة لجنة السياحة بالحوار الوطنى: الإعلام السياحى "صناعة" تسلط الضوء على حدث لكن "لا تصنع حدثا".. والمنشآت السياحية مطالبة بأن تكون شريكًا في هذه الصناعة.. والدليل "حفل نقل المومياوات"

الثلاثاء، 16 مايو 2023 07:35 م

صرف 60 ألف جنيه لكل صاحب باكية تضرر بحادث حريق المعرض التجارى ببنى سويف

الثلاثاء، 16 مايو 2023 07:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة