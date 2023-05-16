إصابة شخصين فى انقلاب سيارة محملة بالرمال على طريق "الإسماعيلية - السويس"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب سيارة محملة بالرمال، على طريق "الإسماعيلية- السويس الصحراوي"، ما تسبب فى إيقاف حركة المرور جزئياً بسبب انتشار الرمال على الطريق، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل قرب منطقة كوبرى سيناء على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة سائق السيارة ومرافق له، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين في حالة مستقرة ومصابين بكدمات وجروح سطحية وتم إجراء الطوارئ اللازمة لهما فيما يتم إجراء الإشعات اللازمة لهما للتأكد من عدم وجود نزيف داخلى.

ودفعت الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية بمعدات من مركز مدينة الإسماعيلية تشمل عدد من اللوادر والسيارات لرفع الرمال من نهر الطريق وإعادة الحركة المرورية.

وقال شهود عيان إن السيارة تعرضت للانقلاب جراء انفجار الإطار الأمامي لها واختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما تسبب في انسكاب حمولة الرمال من السيارة.