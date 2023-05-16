اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 09:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بمركز دشنا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:16 م
إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بمركز دشنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، بطلق ناري في ظروف غامضة، أثناء سيره بتوك توك، بعزبة الألفي في قرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.
 
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد إصابة شاب أثناء سيره  بتوك توك بجوار عزبة الألفي في قرية فاو قبلي بمركز دشنا، وتبين إصابة حمادة.م، 25 عامًا، بطلق ناري بالذراع الأيسر، أثناء سيره بتوك توك بجوار عزبة الألفي في قرية فاو قبلي بمركز دشنا.
 
تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.
 
 
 
 

إصابة شاب

عزلة الالفي

امن قنا

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة