إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بمركز دشنا

قنا صابر سعيد

أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، بطلق ناري في ظروف غامضة ، أثناء سيره بتوك توك، بعزبة الألفي في قرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب أثناء سيره بتوك توك بجوار عزبة الألفي في قرية فاو قبلي بمركز دشنا، وتبين إصابة حمادة.م، 25 عامًا، بطلق ناري بالذراع الأيسر، أثناء سيره بتوك توك بجوار عزبة الألفي في قرية فاو قبلي بمركز دشنا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.