وذكرت الهيئة - فى بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن سلاح الجو نفذ في الساعات الـ24 الماضية 9 غارات على مجموعات عتاد وقوى بشرية روسية و7 غارات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي للعدو، وتم تدمير 6 طائرات مسيرة هجومية من مختلف الأنواع، كما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية 3 طائرات روسية ونقاط مراقبة و5 مجموعات و4 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق نار ومجمع صواريخ مضادة للطائرات و5 محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".

وأضاف البيان "أن الجيش الروسي شن مرة أخرى على مدار أمس هجوما مكثفا على أوكرانيا، مستخدما أنواعا مختلفة من الصواريخ. لم يتم نشر التفاصيل بعد، ولكن لوحظ تسجيل هجومين صاروخيين على إقليم دونيتسك، حيث استخدم العدو نظام دفاع جوي من طراز "إس-300". بالإضافة إلى ذلك، نفذ الاتحاد الروسي 48 غارة جوية وأكثر من 50 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة".

وحذرت الهيئة من أن المزيد من الضربات الصاروخية والجوية على كامل أراضي أوكرانيا لا تزال مرجحة للغاية نظرا لأن روسيا لم تتخل حتى الآن عن تكتيكاتها العسكرية.