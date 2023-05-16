اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:24 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا تعلن الانضمام إلى مركز الناتو السيبراني

الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:00 م
أوكرانيا تعلن الانضمام إلى مركز الناتو السيبراني أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا انضمت إلى مركز الناتو السيبراني.
 
وكتبت وزارة الخارجية الأوكرانية على تويتر:"اليوم، يتم رفع العلم الوطني الأوكراني رسميا في مقر مركز "الناتو" السيبراني في تالين، مما يمثل الدخول الرسمي لأوكرانيا إلى المركز السيبراني".
 
وفي عام 2008، وافق مجلس شمال الأطلسي التابع لحلف "الناتو" على اعتماد مركز الدفاع الإلكتروني التابع لحلف الناتو في العاصمة الإستونية تالين، ومنحه وضع منظمة عسكرية دولية. وتتمثل مهمة المركز في تعزيز التعاون وتحسين تبادل المعلومات بين دول الناتو وشركائها في مجال الدفاع الإلكتروني.
 
ويقوم المركز بإعداد برامج تدريبية، وتطوير الوثائق القانونية والسياسية في هذا المجال، وينظم تدريبات الدفاع السيبراني الدولية الدروع المقفلة.
 
 

 


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