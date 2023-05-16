أهالى المنوفية: فكرة الحوار الوطنى مهمة جدًا لحل المشاكل فى شتى الجوانب

المنوفية - محمد فتحى

تعد فكرة الحوار الوطنى فكرة جيدة لانه تضم جميع القوى السياسية والعلماء المفكرين من إجل طرح أفكار تساعد على نمو الاقتصاد المصرى والنهوض بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان فى ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى تشهد مصر ودول العالم بأكمله.

وتقول مريم صديق طالبة بجامعة السادات بمحافظة المنوفية، ومقيمة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن فكرة الحوار الوطنى التى تتم بمصرنا الحبيبة فكرة ممتازة لأنها سوف تقوم بجمع المشاكل والعمل على حلها فى شتى الجوانب عن طريق المشاركين فى المؤتمر من كافة أطياف من أحزاب سياسية وجميع أطياف المجتمع المدنى.

ويضيف أحمد على من محافظة المنوفية ، طالب بجامعة السادات بمحافظة المنوفية، أن فكرة الحوار الوطنى التى يشهدها للوطن الغالى مصر فكرة فعالة لأنها يشارك فى الحوار الوطنى جميع أطياف الشعب المصرى ، لتحديد المشاكل والعمل على حلها فى شتى الجوانب من الناحية الاقتصادية وغيرها من المجالات .

مشيرا إلى أن مصر سوف تمر كل الأزمات بفضل وجود القيادة الحكيمة والتى تتمثل فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويوضح شريف كامل موظف من محافظة المنوفية ، أن فكرة الحوار الوطني تحت مظلة الجمهوريه الجديده أرى أنه هو تبادل الاراء في القضايا المهمه بين مختلف فئات الشعب السياسيه وفصائل العامه ومشاركه الأحزاب لطرح حلول غير تقليديه لتحفيز القطاع الخاص علي زيادة الاستثمار وجزب المزيد من المستثمرين. ويؤكد أن الحوار الوطني يتبني كل القضايا الهامه التي تشغل المواطن المصري ، وأنه انطلاقة للمشاركه الاجتماعيه لانه حان الآن مشاركه المواطن في المجتمع.

وتقول فاطمة عبد الهادى موظفة بالمعاش ومقيمة بمحافظة المنوفية، أن الحوار الوطنى هو حراز بناء لانه يجمع بين أطياف الشعب المصرى من الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى والمرأة، لجمع المشاكل والعمل على حلها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتشير إلى أن مشاركة المرأة فى الحوار الوطنى فكرة جيدة لانه أصبحت عضوا أساسيا فى المجتمع للمشاركة فى كافة القطاعات.