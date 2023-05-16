أمواج البحر المتوسط تقذف جثمان طفل على شاطئ العريش بعد 3 أيام من غرقه

شمال سيناء ـ محمد حسين

عثر أهالى مدينة العريش بشمال سيناء على جثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا قذفتها الأمواج على الشاطئ بمنطقة ابوصقل، وتبين أنه الطفل الذى تعرض للغرق أثناء استحمامه فى مياه البحر المتوسط بمنطقة غرناطة مساء السبت الماضى.

وسبق وتلقت الجهات المعنية بشمال سيناء، بلاغًا بغرق الطفل "ماجد سليمان عبدالله"، من سكان محافظة الإسماعيلية، وبدورهم فور تلقى البلاغ قام عدد من الغواصين المتطوعين بجهودهم للعثور على جثمان الغريق لمدة 3 ايام متواصلة.

وأوضح هشام العزب، قائد فريق الغواصين، أن عمليات البحث تواصلت وتعذر العثور عليه فى وقتها بسبب ارتفاع الأمواج، لكن المتطوعين واصلوا جهودهم بلا كلل، حتى وصول بلاغ من الأهالى أنه عثر عليه بعد أن قذفته الأمواج على اليابسة على بعد مسافة من موقع غرقه.

وتم إيداع جثمان الطفل الغريق مشرحة مستشفى العريش العام بشمال سيناء، تحت تصرف جهات الاختصاص بشمال سيناء، التى بدورها تواصل إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.