اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 تسجل 2290 جنيها للجرام

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:34 ص
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 تسجل 2290 جنيها للجرام "ارشيفية"
كتب إسلام سعيد

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يشهد سعر الذهب بالسوق المصري استقرار ملحوظ بالتزامن مع هبوط الطلب على الذهب بالسوق المصري، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2290 جنيها وهو ادني مستوى للذهب منذ أكثر من شهر.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2290 جنيها.

عيار 18 يسجل 1963 جنيها.

عيار 24 يسجل 2617 جنيها.

الجنيه الذهب 18320 جنيها.

وتزايدت عمليات البيع على الذهب خلال الأيام الأخيرة يأتي وفقاً لعدد من المتغيرات ساعدت على انخفاض الاسعاع، بداية من المبادرات التي قامت بها الجهات المسئولة والمتمثلة في السماح بدخول واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، إلى جانب مبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للحد من الطلب المتزايد على السبائج والعملات الذهبية، بحسب جولد بيليون.
 
وأشار تقرير فني إلى تزايد ثقة المشاركين في الأسواق أن المعروض من الذهب في طريقه إلى التزايد التدريجي وهو الأمر الذي سيعكس خفض في الأسواق، وبالتالي حدث تسارع في الأسواق على البيع والاستفادة من المستويات المرتفعة للذهب قبل تراجعه.
 
ومن جانب آخر نجد أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على المستوى الرسمي عند 30.95 جنيه لكل دولار وعدم تخفيض سعر الصرف كما شاع في الأسواق خلال الفترة الماضية، أكسب الأسواق بعض الثقة والاستقرار وساهم في تراجع الأسعار بشكل كبير.
 
بينما يعد أحد أهم الأسباب وراء دفع الأسعار إلى الانخفاض هو تراجع السيولة النقدية في الأسواق والتي كانت السبب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية عند 2800 جنيه للجرام، وبعد أن استوعبت الأسواق هذه الكمية الكبيرة من السيولة النقدية الناتجة عن انتهاء استحقاق شهادة الـ 18%، تراجع الطلب بشكل ملحوظ على الذهب.
 
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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