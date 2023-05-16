أسرة الفنان الراحل محمد الأدندانى تتلقى العزاء بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، إقامة سرادق عزاء الفنان الراحل محمد الأدندانى ، بشارع العطارين بالإسكندرية بجمعية توماس وعافية وأدندان النوبية، حيث تلقت أسرة الفنان الراحل العزاء اليوم.

والفنان الراحل محمد الأدندانى من مواليد عام 1941، بدأ حياته الفنية ككومبارس، ثم قدم أدوارا عديدة من أشهرها فيلم "أربعة في مهمة رسمية" مع الراحل أحمد زكى، وفيلم "البيه البواب"، ومسلسل "حكاية ميزو" مع الراحل سمير غانم، و.

عرف الفنان محمد الأدنداني بتقديم، وهو في عمر الرابعة عشر بتقديم مونولوجات إسماعيل ياسين، بعد ذلك درس العلاقات العامة، وعمل في بدايته كومبارس، ثم كبرت مساحة أدواره وعمل في المسرح والتليفزيون والسينما.

أحب "الأدنداني" الفنان إسماعيل يس وفنه ومونولوجاته، واستطاع الفنان النوبي لحفظها عن ظهر قلب ويقدمها في بعض الأفراح والمناسبات النوبية، وكانت تلك بداية ولادة الفنان محمد الأدنداني، الذي حفر بأدائه وطلته البسيطة ملامحه في أذهان المشاهدين.

انضم محمد الأدنداني بعد ذلك إلى فرقة المسرح النوبى السودانى الحديث، وكان مقرها بشارع قصر النيل، وكان يقدم المونولوجات والأغانى والرقص الفلكلورى النوبى والسودانى، وقدم المسرحيات ذات الفصل الواحد، وأصبح نجم الفرقة الأول.

وكان الفنان محمد الأدنداني حل ضيفا في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدث خلال اللقاء عن علاقته بالفنان إسماعيل ياسين، كما غنى خلال الحلقة مونولوج له.

وتحدث محمد الأدندانى عن تكريمه بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، قائلاً: "كنت فخور جدا ولم أكن أصدق أنني سيتم تكريمى".

وتابع الأدندانى، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة الحياة، بدايتي كنت سواق في السينما وسبب دخولى الفن المخرج حسن الإمام ورفضني في الأول حتى شاهدني في أحد المسلسلات بالتليفزيون، ومن هنا كانت البداية بالسينما، وعندما قابلته قلت له الواقعة القديمة وكنت مندهشا".

وعن علاقته باسماعيل ياسين قال إنه كان يسكن في العباسية وكان يعمل ميكانيكي وأصلح عربيته وكنت أحبه وأغني المونولوج له، وبالفعل كان مطلوب شخص من النوبة يقدم أحد المونولوجات وقدمت المونولوج.

وأضاف: "أنا مؤسس لمسرح النوبة وذهبت إلى العديد من دول العالم، وأنا سعيد بتكريمى في مهرجان القاهرة للدراما، مشيدا بالنقيب الدكتور أشرف زكى ولا يتأخر في السؤال علينا ودعمنا".

وأشار إلى أن عائلته لم تكن ترفض أن يعمل في التمثيل، وأنه من عشاق الشعر وكتب العديد من القصائد وقدم خلال الحلقة قصيدة من تأليفه، كما نفى ما تردد عن عدم حبه لعلى الكسار مؤكداً أنه سعيد بمسيرته الفنية.