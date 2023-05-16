أخبار مصر.. الحكومة تنفى انتشار بطيخ مسرطن بمختلف أسواق الجمهورية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها الحكومة تنفى انتشار بطيخ مسرطن بمختلف أسواق الجمهورية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

التعليم: إجابة أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى البابل شيت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بأهمية التأكيد على كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوى إجابة امتحانات الثانوية العامة فى البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأى إجابة فى كراسة الأسئلة.

وأوضح شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم الوزارة أنه فى إطار إجراءات التصحيح الالكترونى لأسئلة الاختيار من متعدد، لن يعتد أو يعترف بأى إجابة فى كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

الأرصاد: ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى تسجل فى القاهرة 34 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية خلال ال 48 ساعة المقبلة، على أن يصل هذا الارتفاع لذروته مع يوم غدا الأربعاء .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع مع يوم غدا الأربعاء أن تصل درجات على القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة ، والسواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة، و جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة، و شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 23 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف فى الصباح الباكر ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية ، معتدل على باقى الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة غربا على فترات متقطعة.

65 شركة خاصة تعلن 3612 فرصة عمل فى 16 محافظة.. منها لذوى الهمم

أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها اليوم الثلاثاء عن تلقيها طلبات من 65 شركة قطاع خاص فى 16 محافظة لشغل 3612 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى مايو ويونيو 2023.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة جميع المديريات بمتابعة هذه الفترة لحين استلامها من راغبى العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، وأن تتضمن بنودا تحمى حقوق طرفى العمل "العامل وصاحب العمل ".

وجاء فى البيان الصحفى، أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقى باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة فى 16 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية، ودمياط، والدقهلية، والمنيا، والوادى الجديد، والبحر الأحمر فى التخصصات الاتية: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، ، ومشرفين جودة، وأخصائى سلامة وصحة مهنية، ومدير مطعم، ومساعد مدير، وعمال إنتاج، وصيدلى، وكيميائى، ومساعد صيدلى، وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر، ومسئولين إئتمان، ومدرسين، ومشرفين رياض أطفال، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان شملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.