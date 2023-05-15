7 طرق لاستخدام البطيخ للعناية بالبشرة في الصيف

كتبت ميرفت رشاد

في فصل الصيف والطقس الحار يصعب الحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة، فقد زودتنا الطبيعة بفاكهة منعشة يمكن أن تساعدنا في التغلب على الحرارة والحصول على بشرة خالية من العيوب، وهو البطيخ مليء بفوائد الجمال التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة بشرتك، وإليك الطرق المختلفة لكيفية استخدام البطيخ في روتين الجمال الصيفي الخاص بك، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

لا يعد البطيخ غنيًا بالفيتامينات A و C و E فحسب ، بل يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي يمكن أن تساعد في تغذية بشرتك وحمايتها من الأضرار البيئية، ، يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء ، مما يجعله مرطبًا طبيعيًا ممتازًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على بشرتك رطبة ومتوهجة.

كيف تستخدمين البطيخ لروتين جمالك الصيفي؟

1. رذاذ البطيخ المنعش للوجه

يحتوي البطيخ على كمية عالية من الماء ، مما يجعله مرطبًا طبيعيًا ممتازًا لبشرتك، امزج بعض البطيخ المقطع في الخلاط وقم بتصفيته من خلال غربال لإزالة أي لب أو بذور، صب العصير في زجاجة رذاذ واحفظه في الثلاجة، رشي وجهك بهذا الرذاذ كلما شعرت بالحاجة إلى تعزيز التبريد والترطيب.

2. مقشر البطيخ بالسكر

البطيخ غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقشير بشرتك وإشراقها، لعمل مقشر البطيخ بالسكر، اخلطي بعض عصير البطيخ الطازج مع السكر وزيت جوز الهند، استخدمي هذا المزيج لتقشير بشرتك بلطف بحركات دائرية ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

3. قناع البطيخ للوجه

وجدت دراسة نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food أن مستخلص البطيخ يمكن أن يساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وتقليل الالتهاب لأنه غني بالليكوبين ، أحد مضادات الأكسدة القوية، لعمل قناع البطيخ للوجه، اخلطي بعض قطع البطيخ الطازج في الخلاط وأضيفي القليل من العسل والزبادي، ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، اشطفيه بالماء الدافئ ليكشف عن بشرة متوهجة.

4. مقشر البطيخ للشفاه

يحتوي البطيخ على الأحماض الأمينية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على شفتيك رطبة وناعمة، لعمل مقشر البطيخ للشفاه، اخلطي بعض عصير البطيخ الطازج مع السكر البني وزيت جوز الهند، استخدمي هذا المزيج لتقشير شفتيك برفق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

5. ضمادات عين البطيخ

البطيخ غني بفيتامين A و C الذي يمكن أن يساعد في تقليل الهالات السوداء والانتفاخ حول عينيك، لعمل ضمادات بطيخ للعين، امزج بعض قطع البطيخ الطازجة وانقع بعض الضمادات القطنية في العصير، ضعها على عينيك واتركها لمدة 10-15 دقيقة، اشطفيه بالماء البارد ليكشف عن عيون أكثر إشراقًا وانتعاشًا.

6. قناع البطيخ للشعر

يحتوي البطيخ على سيترولين، وهو حمض أميني يمكن أن يساعد في تقوية شعرك ومنع تقصفه، لعمل قناع بطيخ للشعر، امزج بعض قطع البطيخ الطازجة مع بعض زيت جوز الهند والعسل، ضعي هذا الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة، اشطفيه بالشامبو والبلسم ليكشف عن شعر لامع وصحي.

7. نقع قدم البطيخ

يحتوي البطيخ على المغنيسيوم، وهو معدن يمكن أن يساعد في تهدئة واسترخاء عضلاتك، لتنقع قدم البطيخ ، امزج بعض قطع البطيخ الطازج وأضفه إلى دلو من الماء الدافئ، نقع قدميك في هذا الخليط لمدة 10-15 دقيقة لتهدئة القدم المتعبة والألم.