20 مايو.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، السبت 20 مايو الجاري، وتنتهي يوم الخميس 25 من نفس الشهر، يتقدم للامتحانات 137 ألفا و250 طالبا وطالبة موزعين على 757 لجنة امتحانية، ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357 وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستعقد على مدار 6 أيام كالآتي:

- يوم السبت الموافق 20/5/2023 في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- يوم الأحد الموافق 21/5/2023 في مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الإثنين الموافق 22/5/2023 في مادة اللغة الأجنبية

- يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023 في مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023 في مادة العلوم.

- يوم الخميس الموافق 25/5/2023 في مادة الدراسات الاجتماعية.

أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقرر إعفاء طلاب المنازل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفقاً للقرار الوزاري 137 لسنة 2002، وسيجري تقويم الأنشطة التربوية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين على الأقل.

مشيراً إلى أن قطعة الإملاء في مادة اللغة العربية ستكون مستقلة تملى علي الطلاب ولا تحتسب من موضوع التعبير وتكون لها درجاتها المستقلة (درجتان ونصف) ويحتسب لها عشرون دقيقة من الوقت الكلي لزمن إجابة المادة بناء على القرار رقم 313 لسنة 2011.