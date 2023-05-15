اليوم السابع
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وزير خارجية سوريا يصل إلى جدة للمشاركة فى تحضيرات القمة العربية

الإثنين، 15 مايو 2023 06:59 م
وزير خارجية سوريا يصل إلى جدة للمشاركة فى تحضيرات القمة العربية وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
وكالات

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وصل وزير الخارجية السورى فيصل المقداد، الاثنين، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى فى مدينة جدة السعودية على رأس وفد من أجل المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر انعقادها الجمعة.

وبدأ اليوم الاثنين فى جدة السعودية اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى بمشاركة وفد من سوريا، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية القادمة.

وتشارك سوريا بوفد رسمي وإعلامى كبير وصل جدة السبت، فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة بعد استعادة دمشق لمقعدها، بعد غياب استمر لـ12 عاما.

 

 

 


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