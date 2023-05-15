وزير خارجية سوريا يصل إلى جدة للمشاركة فى تحضيرات القمة العربية

وبدأ اليوم الاثنين فى جدة السعودية اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى بمشاركة وفد من سوريا، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية القادمة.

وتشارك سوريا بوفد رسمي وإعلامى كبير وصل جدة السبت، فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة بعد استعادة دمشق لمقعدها، بعد غياب استمر لـ12 عاما.