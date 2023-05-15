وزير الصحة: إجراء 1.9 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

كتب هشام عبد الجليل

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، الانتهاء من إجراء مليون 1.9 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

وتابع الوزير:" هناك خطوات جادة بشأن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الأنتظار، ويتم صرف أدوية شهرية تصل إلى 100 ألف جنيه شهريا لبعض الحالات بدون مقابل، مستطردا:" السير فى هذه المبادرة بنفس الوتيرة يتسوجب توفير 2.2 مليار جنيه زيادة فى المخصصات المالية، والقرارات تم ميكنتها لسرعة الاستخراج، فعلى سبيل المثال تم إصدار

3.1 مليون قرار من يوليو 2022 حتى 12 مايو الجارى.

واستطرد عبد الغفار:" نتبع خلال الفترة المقبلة فقه الأولويات فى تنفيذ المشروعات لتحديد الأولويات بشأن التنفيذ، فعلى سبيل المثال سيكون هناك توجه للانتهاء من المشروعات المتوقفة والجارى العمل فيها منذ فترة لتعظيم الإستفادة، وهذا أولوية عن البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص:

• ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

• الأمانة العامة للصحة النفسية.

• المؤسسة العلاجية.

• امانة المراكز الطبية المتخصصة.

• مراكز تطوير خدمات بنوك الدم.

• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.