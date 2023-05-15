وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التخصصى للهيئة الهندسية "شرف 2"

كتب زكى القاضى

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التخصصى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة (شرف - 2) والذى إستمر لعدة أيام وذلك فى إطار خطة التدريبات السنوية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للهيئة الهندسية للحفاظ على الإستعداد القتالى الدائم والكفاءة الفنية العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار .

وتضمنت المرحلة عرض ملخص فكرة المشروع وعرض التقارير من مختلف المستويات والتى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم ، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بالأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة فى المشروع ، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والإستفادة من كل ما هو جديد فى مجالات العلم والتكنولوجيا بما يسهم فى الإرتقاء بالمنظومات التخصصية للقوات المسلحة.

مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات المختلفة وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.