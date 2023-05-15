اليوم السابع
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"نحو تعليم أمني متميز" مؤتمر بأكاديمية الشرطة

الإثنين، 15 مايو 2023 10:22 ص
"نحو تعليم أمني متميز" مؤتمر بأكاديمية الشرطة المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا "نحو تعليم أمني متميز"
كتب محمود عبد الراضي

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أقامت وزارة الداخلية المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا "نحو تعليم أمني متميز" بحضور عددا من القيادات الأمنية بأكاديمية الشرطة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
وتسعى كلية الدراسات العليا أن تكون صاحبة الريادة علميا في مجال البحوث والدراسات العليا الأمنية المتطورة.
 
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وتلتزم كلية الدراسات العليا باعداد كوادر شرطية لنيل درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في العلوم الأمنية وتقديم بحوث علمية في بيئة تعزز الابتكار والابداع وفقا لمعايير الجودة العالمية بما يحقق الأمن المجتمعي.
 
 
 

الداخلية

اكاديمية الشرطة

اخبار الداخلية



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